SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’estate del Jonathan Disco Beach si anima, con tantissimi eventi pronti a regalare serate indimenticabili!

Il giovedì è Maracaibo! L’apericena reggaeton tropicale, dedicato in special modo al pubblico femminile, è la serata sempre sold out che a partire da un ricco aperitivo cenato ti porta in un luogo esotico e stimolante fatto di sonorità reggaeton e allestimenti tropical floreali per vivere una serata inebriante, calda e colorata. L’apericena si tiene a partire dalle 21.15 mentre il dopocena è dalle 22.30 con selezione all’ingresso, Prenotazione obbligatoria.

Il sabato, invece, il Jonathan è Welcome To Disco con possibilità di cena e dopocena. Due ambienti per un sabato unico nel suo genere: Area J-Garden con musica club e degustazione di cocktail speciali con bottiglie di pregio da tutto il mondo; Area Disco con la migliore musica per divertirsi tutta la notte in ottima compagnia. Servizio tavoli e bottiglie, mojito e cocktail all’insegna dell’alta qualità Jonathan. Ideale per feste, compleanni, addii al nubilato e celibato.

Jonathan Disco Beach è in Via Tamerici 1, a San Benedetto del Tronto. Info e Prenotazioni al 3471450540.

