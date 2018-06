La seduta nella Sala consiliare potrà essere seguita anche in diretta dal canale You Tube del Comune grottammarese. Vari i punti previsti

GROTTAMMARE – Lunedì 25 giugno si terrà la presentazione del nuovo Consiglio comunale di Grottammare, con la prima seduta nel corso della quale si svolgeranno gli adempimenti utili all’avvio ufficiale dell’organo consiliare.

L’ordine del giorno, infatti, prevede: l’ esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di sindaco e consiglieri ed eventuali surroghe; il giuramento del sindaco; l’elezione del presidente del consiglio comunale; la presa d’atto della comunicazione della nomina della giunta comunale e del vice sindaco; l’elezione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione elettorale comunale.

La seduta avrà inizio alle ore 18.

L’insediamento del consiglio comunale, comprensivo di tutte le azioni collegate a questo momento, è uno dei primi adempimenti della rinnovata amministrazione cittadina.

Segue alla proclamazione degli eletti, effettuata il martedì successivo alle elezioni dall’Ufficio elettorale centrale, e all’affissione dei manifesti con la pubblicazione dei risultati delle consultazioni elettorali svoltesi domenica 10 giugno e che sono i seguenti: Lorenzo Rossi, Alessandra Biocca, Luigi Travaglini, Manolo Olivieri, Alessandro Rocchi, Stefano Novelli e Stefano Troli (per Solidarietà e Partecipazione); Cristina Baldoni, Bruno Talamonti, Monica Pomili e Flavio Vespasiani (Città in movimento); Lorenzo Vesperini (per il gruppo di liste Città unica, Centrodestra unito e Città futura); Luigi Valentini (Città Unica); Maurizio Pasquali e Antonella Ciocca (Centrodestra unito); Alessandra Manigrasso (per la lista Movimento 5 stelle).

La seduta nella Sala consiliare potrà essere seguita anche in diretta dal canale You Tube “Comune di Grottammare”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 2 oggi)