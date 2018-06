Dalle 8.30 di lunedì 25 giugno alle 13 di mercoledì 27 giugno per il primo tratto e da lunedì 2 luglio alle 13 di mercoledì 4 luglio nel secondo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione alla infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito veicolare e pedonale in prossimità del passaggio a livello ferroviario di via Volterra dalle 8.30 di lunedì 25 giugno alle 13 di mercoledì 27 giugno 2018.

Inoltre dalle 8.30 di lunedì 2 luglio alle 13 di mercoledì 4 luglio sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale nel passaggio a livello ferroviario di via Valle Piana.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 7 oggi)