PORTO SAN GIORGIO – I carabinieri della Stazione di Numana in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia osimana, nell’arco della notte tra il 20 e 21 giugno nel corso di mirato servizio volto al contrasto e repressione ed al contrasto dei dei reati predatori e all’illecito traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un uomo (classe 1983 nato ad Ancona e residente a Numana, pluripregiudicato) e per ricettazione e detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso (con persona da identificare) un uomo di origini marocchine domiciliato a Porto San Giorgio (Classe 1981, pluripregiudicato).

I militari operanti hanno intercettato l’anconetano alla guida del proprio furgone Nissan Trade, nei pressi di un noto Hotel di Numana, con a bordo la propria compagna.

Proprio l’atteggiamento sospetto della donna, allarmava i carabinieri che hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale e veicolare rinvenendo della cocaina occultata nei calzini indossati dalla compagna ed un cacciavite all’interno del marsupio dell’uomo, tutto sottoposto a sequestro.

Immediate successive indagini, permettevano di stabilire che il pregiudicato qualche ora fa prima aveva compiuto un furto di due monitor per Pc all’interno di un noto Hotel di Numana che aveva poi portato a Porto San Giorgio e successivamente ceduto in cambio della dose cocaina sequestrata al suo pusher di fiducia, il marocchino domiciliante nel Fermano e a un altro soggetto in via d’identificazione.

A seguito della perquisizione locale operata, con la collaborazione anche dei Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, presso l’abitazione dello spacciatore, sono stati rinvenuti i due monitor rubati e restituiti al termine delle immediate indagini condotte, al legittimo proprietario dell’Hotel di Numana da dove erano stati asportati.

