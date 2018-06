GIULIANOVA – Presentata stamane, 21 giugno, in Sala consiliare “Giulia Eventi Estate 2018”, presenti il sindaco Francesco Mastromauro, la vice con delega alla Cultura Nausicaa Cameli, l’assessore al Turismo e Manifestazioni Fabrice Ruffini e il direttore tecnico-scientifico del Polo Museale Civico Sirio Maria Pomante.

“Non diversamente dallo scorso anno”, ha premesso il sindaco, “l’Amministrazione, grazie al fondamentale supporto di associazioni, commercianti e del comitato di quartiere, si è impegnata a garantire un cartellone di quasi 120 appuntamenti sino a settembre, diversificati per soddisfare il gusto e le esigenze di turisti e cittadini. “Giulia Eventi” estate 2018 è infatti, un cocktail di musica, di teatro, di letteratura, arte, gastronomia, danza, teatro, sport e tanto divertimento. Le proposte di quest’anno hanno come punti di forza due manifestazioni di grande successo: “Attenti al luppolo” nella parte alta della città, che viene riproposto dopo la pausa dello scorso anno, e “Calici e musica” al Lido, evento ormai assai rodato, seguito ed apprezzato. Torna anche il ciclo del cinema all’aperto che tanto gradimento aveva suscitato nel recente passato e la cui naturale location è nel Centro storico cittadino. Proprio la parte antica della città, una vera bomboniera che”, prosegue il sindaco, “diversamente dal passato ha registrato e registra, anche grazie all’impegno del Comune, una confortante concentrazione di locali caratteristici e frequentati, potrà essere apprezzata per la sua ricchezza monumentale e culturale grazie alle visite guidate gratuite, al ciclo dei “giovedì in terrazza” al palazzo Bindi, alla consueta apertura delle strutture museali, alle esposizioni d’arte ed agli eventi che la vivacizzeranno”.

“A cominciare, da domani 22 giugno, con Rokka Rock. Nella fitta serie di eventi”, dice ancora Mastromauro, “vanno poi sottolineate le iniziative a favore dei più piccoli coerentemente con la Bandiera Verde riconfermataci dai pediatri italiani. Abbiamo infatti inserito nel cartellone il teatro dei burattini, gli spettacoli di arti magiche e laboratori didattici per bambini dai 6 agli 11 anni. Anche quest’anno abbiamo deciso di non trascurare le altre aree urbane con eventi che si terranno anche nel quartiere Annunziata, a Villa Pozzoni e a Colleranesco. Insomma”, conclude il sindaco, “credo sia stato fatto un buon lavoro di coordinamento da parte di Nausicaa Cameli, Fabrice Ruffini e Sirio Maria Pomante in costante sinergia con gli uffici per garantire svago e divertimento a chi risiede in città e soprattutto ai turisti che, dai alcuni dati pervenutimi, già da ora sono numerosi lasciando presagire una estate che, grazie anche alla riottenuta fermata del Frecciabianca ed alla Bandiera Blu, promette bene quanto a presenze”.

Sala civica di scultura “Raffaello Pagliaccetti” e Cappella De Bartolomei (opere di Raffaello Pagliaccetti 1839-1900), piazza della Libertà. Orari: dal 26 giugno al 2 settembre: dal martedì alla domenica, ore 21-23; Dall’8 al 16 settembre: sabato e domenica 16,30-19,30.

Museo Archeologico Torrione “La Rocca”, via del Popolo: Orari: sino al 24 giugno dal venerdì alla domenica ore 17.30-20 e ore 21-22.30. Dal 26 giugno al 9 settembre dal martedì alla domenica ore 21-23. Dal 15 al 30 settembre sabato e domenica ore 16.30-19.30

Laboratori didattici per bambini (6-11 anni) su prenotazione: “La città con i piedi di argilla”. Laboratorio sulla scultura a cura di Noemi Caserta: tutti i mercoledì di luglio e 1, 8 agosto, ore 21 Sala didattica Info Point di piazza Buozzi.

“Il piccolo archeologo”. Laboratorio sull’archeologia in collaborazione con G.A.M.A. – Gruppo Archeologico medio Adriatico: tutti i venerdì di luglio e agosto, ore 17.30 Museo Archeologico Torrione “La Rocca” via del Popolo.

Per informazioni su visite guidate e laboratori: Punto Informazioni e Accoglienza dei Musei Civici, piazza Buozzi (0858021290 / museicivici@comune.giulianova.te.it).

Aperture: dal 26 giugno al 26 agosto dal martedì al venerdì, ore 17,30-22 (mercoledì fino alle ore 23 in occasione dell’evento “Attenti al Luppolo” dal 5 luglio all’8 agosto), sabato e domenica ore 10-13/17.30-22. Dal 28 agosto al 16 settembre, dal martedì al venerdì, ore 17.30-22, sabato e domenica ore 10-13 ed ore 17.30-22. Dal 21 al 30 settembre, dal venerdì alla domenica, ore 16 – 20

