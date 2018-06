SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono conclusi lunedì 18 giugno i 48° Campionati Nazionali Uisp di Pattinaggio Artistico svoltisi a Calderara di Reno presso il Palapederzini.

La Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto ha partecipato a questo evento per la specialità degli esercizi obbligatori con Fares Noemi, Asia Cretone e Valentina Piciacchia e per la specialità degli esercizi liberi con Kevin Bovara, Ionni Allegra, Valentina Piciacchia, Asia Cretone.

Alla medaglia d’oro conquistata da Kevin Bovara nella categoria Professional Cadetti si sono aggiunte due medaglie di bronzo per le coppie artistico allenate da Ivan Bovara e Laura Marzocchini formate da Giorgia Falconi e Gioele Elisei (Conero Roller) e da Giulia Romagnoli (Conero Roller) e Daniele Bolletta (Acli Jesi).

Da menzionare l’ottimo piazzamento di Allegra Ionni 4° classificata negli esercizi liberi della categoria Novizi Giovani e di Valentina Piciacchia 14° classificata negli esercizi liberi della categoria Novizi Uisp femminile.

Il presidente Anna Maria Laghi si complimenta con tutti gli atleti del gruppo agonistico per i risultati conseguiti in questa stagione frutto di un costante impegno di atleti, tecnici, preparatore atletico e genitori e di tutto lo staff dirigenziale.

Il prossimo appuntamento è con i Campionati Italiani federali che si svolgeranno a Folgaria dal 23 al 28 luglio; sarà impegnato in questa gara Kevin Bovara sia nel singolo che in coppia con Matilde Matteucci nella categoria Cadetti.

