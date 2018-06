Non è stato per niente facile, ma giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento si è sempre fatta rispettare, mettendo in difficoltà il selezionatore e le altre pretendenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un anno a dir poco entusiasmante, arriva la ciliegina sulla torta, la convocazione della nostra giovane atleta Nausica Acciarri al trofeo delle regioni, giunto alla trentacinquesima che si svolgerà in Abruzzo dal 25 giugno.

Non è stato per niente facile, ma giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento si è sempre fatta rispettare, mettendo in difficoltà il selezionatore e le altre pretendenti. Fatto sta che alla fine l´ha spuntata proprio lei, l´unica del 2004 in mezzo Alle 2003 nella selezione marchigiana, che cercherà di migliorare il risultato dell’anno scorso.

Il Trofeo delle Regioni – Kinderiadi, manifestazione Nazionale Indoor e Beach, è la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile ed è organizzato sul territorio da FIPAV con il supporto dei suoi Comitati territoriali.

L´Evento rappresenta il culmine dell´attività di tutte rappresentative regionali, infatti gli atleti che compongono le squadre sono i migliori selezionati nel corso del Trofeo delle Province, fase territoriale del Trofeo delle Regioni.

La manifestazione è riservata agli atleti Under 16 (Under 15 femminile, Under 16 maschile) e si compone di 4 tornei: Indoor Femminile e Maschile, Beach Volley Femminile e Maschile. Ogni Torneo è disputato da 21 squadre (ognuna in rappresentanza della propria Regione).

Il Trofeo ha l´obiettivo di sviluppare, promuovere e qualificare la pratica della pallavolo giovanile sull´intero territorio nazionale.

Organizzato sin dal 1982 (fino al 1987 riservato solo alle formazioni maschili), l´evento rappresenta il culmine dell´attività di tutte le rappresentative regionali e le Marche figurano al terzo

La trentacinquesima edizione del trofeo si svolgerà dal 25 giugno a Pescara, Montesilvano, Pineto, Chieti e Francavilla al Mare.

