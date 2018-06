SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In ottima forma, perfettamente lucido e attivo, Luigi Giuliani ha ricevuto stamane, 20 giugno, la visita del sindaco Pasqualino Piunti che gli ha portato il tradizionale mazzo di fiori nel giorno del suo 100esimo compleanno.

Nato e cresciuto a Porto d’Ascoli, ha fatto una vita abbastanza tranquilla e spensierata fino alla chiamata alle armi per la seconda guerra mondiale.

Fu quella un’esperienza molto dura: venne catturato e rinchiuso per circa quattro anni in un campo di concentramento di Durban in Sud Africa. La sua sopravvivenza è legata al fatto che fu assegnato a compiti di assistenza ai medici del campo divenendo ben presto indispensabile per l’attività di infermeria.

Una volta tornato in Italia, si è sposato con la signora Gina da cui ha avuto due figli, Andrea e Monia, e si è dedicato al mestiere di autotrasportatore fino alla pensione.

