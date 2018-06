SAN BENEDETTO DEL TRONTO – LA XXXVII edizione di “Incontri con l’autore”, una delle più longeve ed apprezzate iniziative culturali della città di San Benedetto del Tronto, si terrà dal 24 giugno al 9 settembre negli spazi della Palazzina Azzurra, Piazza Sacconi, Circolo Nautico, della sede del Quartiere Mare di Porto d’Ascoli.

Grazie all’impegno dell’associazione “I Luoghi della Scrittura”, della libreria “La Bibliofila”, del Circolo Nautico Sambenedettese e il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, questa edizione dell’estate 2018 si presenta ai nastri di partenza con più di quaranta autori pronti a discutere con il pubblico delle loro ultime fatiche letterarie.

A livello nazionale, ampia quanto mai è la schiera dei giornalisti – scrittori. Nel campo della saggistica: il direttore del “Corriere della Sera” Luciano Fontana (29 giugno), l’ex direttore de “Il Messaggero” e del “Sole 24 ore” Roberto Napoletano (7 luglio), l’ex direttrice di settimanali vari Silvana Giacobini (10 luglio), l’ex corrispondente da Londra della Rai Antonio Caprarica (18 luglio), il giornalista di “Panorama” Carmelo Abbate (25 agosto), il direttore del “Mattino” Alessandro Barbano (9 settembre).

Nel campo della narrativa saranno ospiti della città l’attuale corrispondente RAI dall’Inghilterra Stefano Tura (21 luglio), il direttore di una testata web Tony Di Corcia (26 giugno), la giornalista del “Fatto Quotidiano” Silvia Truzzi (22 agosto).

Molte le personalità di spicco della narrativa nazionale: la finalista del Premio Strega 2014 Antonella Cilento (13 luglio), la finalista del Premio Strega 2018 Sandra Petrignani (14 luglio), il vincitore del Premio Strega Giovani 2015 Fabio Genovesi (19 luglio), la finalista del Premio Strega 2011 Maria Pia Veladiano (5 agosto), la vincitrice del Premio Calvino 2017 Emanuela Canepa (19 agosto), ma anche il costituzionalista e opinionista Michele Ainis (1 luglio), il regista e sceneggiatore Paolo Genovese (11 luglio), lo scrittore inglese, oramai naturalizzato italiano, Tim Parks (17 luglio), la “regina del romanzo sentimentale italiano” Maria Venturi (25 luglio), il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina (27 luglio). Rappresentato ai massimi livelli il romanzo storico italiano con Andrea Frediani (3 agosto) e Marcello Simoni (11 agosto).

I temi più vari sono oggetto di saggi di altri autori non precedentemente menzionati: la musica rock con Paola Maugeri (28 giugno), la fisica quantistica con Gabriella Greison (30 giugno), l’etica e la giustizia con Gherardo Colombo (4 luglio), i tesori storici ed artistici del Vaticano con Massimo Polidoro (6 luglio), il “caso Moro” con Giovanni Fasanella (4 agosto), il reporter di Fanpage.it Saverio Tommasi.

Non mancheranno serate dedicate agli scrittori del territorio: Rossella Frollà (24 luglio), Francesco Cicchi (26 luglio),Ettore Picardi (8 Agosto), Anna Rita Cinaglia (13 Agosto), Eliana Enne (17 Agosto), Maria Letizia Del Zompo (27 agosto), il fumettista, scrittore e conduttore radiofonico Matteo Bussola (12 agosto).

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di ospitare alcuni dei più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea – dice in proposito l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – ma consistente è anche il numero degli scrittori del nostro territorio che sono stati inseriti nel calendario è questa per loro un’occasione preziosa, nella scarsità di opportunità, per diffondere e far considerare la propria produzione letteraria. Così come – aggiunge Ruggieri – abbiamo voluto distribuire sul territorio gli eventi, dedicando una particolare attenzione allo spazio di quartiere a Porto d’Ascoli che, ne sono certa, darà soddisfazioni paragonabili a quelle di cornici sperimentate e prestigiose come la Palazzina Azzurra”.

