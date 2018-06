SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di martedì 19 giugno, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, redatto dal tecnico incaricato ing. Marco Alfeo Antoniani.

Il progetto ha un valore complessivo di 943.934 euro e nell’atto si specifica che la quota che il Comune intende investire è di 531 mila euro nel triennio 2018/2020 pari al 56,254% dell’importo complessivo.

“L’atto approvato – spiega il sindaco Pasqualino Piunti – è finalizzato ad avviare la richiesta di cofinanziare l’opera con i fondi previsti dal Decreto sicurezza per sostenere gli oneri sopportati dai comuni proprio per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza. Per questo a suo tempo abbiamo rinnovato con la Prefettura il patto per la sicurezza urbana che è condizione indispensabile per accedere al fondo”.

Come noto, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana, distribuito nel territorio, con relativa infrastruttura di trasmissione dei dati su fibra ottica che permetterà di acquisire, elaborare, memorizzare e visualizzare qualsiasi tipologia di evento video che accade nel raggio di azione delle telecamere. Sono 44 i siti interessati al progetto su tutto il territorio cittadino, individuati anche grazie alla sinergia con le forze dell’ordine, 4 dei quali sono in fase di attivazione grazie al “progetto pilota” per il quale è stata stanziata dall’Amministrazione comunale una prima somma di circa 91 mila euro.

“Per questo primo stralcio che riguarda la zona del centro – dice ancora il Sindaco – l’intervento è in fase di esecuzione. Sono già state installate le 13 telecamere sulle quali in questi giorni si stanno compiendo dei test prima dell’entrata in funzione che dovrebbe avvenire entro la fine di giugno”.

