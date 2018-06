A parlare è l’Ad Andrea Fedeli che ufficializza anche il bomber del Porto D’Ascoli Minnozzi (“abbiamo una stretta di mano”) e smentisce le voci su Aimo Diana per la panchina: “Io non ci ho mai parlato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ci stiamo mettendo tempo per cercare allenatore e Ds perché perché è fondamentale fare la scelta giusta sia per i nostri tifosi che per questa società”. Con queste parole Andrea Fedeli commenta la lunga fase di studio in cui sembra entrata la società di Viale dello Sport per scegliere gli uomini giusti a cui affidare mercato e panchina.

L’Ad rossoblu poi, ai nostri microfoni, smentisce le voci su Aimo Diana, dato in trattativa con la Samb (“io personalmente non ci ho mai parlato”) e in pratica ufficializza il bomber ex Porto D’Ascoli Matteo Minnozzi: “C’è una stretta di mano ed è praticamente un affare fatto anche se contratti ancora non ne possiamo stilare” commenta il dirigente.

a Fedeli jr. poi chiediamo se e come è stata vinta la concorrenza della Fermana, squadra data forte sull’attaccante classe 1996: “Non so sinceramente della Fermana, si è solo letto. So che il ragazzo voleva fortemente la Samb”.

