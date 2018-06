Per domani, giorno dell’inaugurazione, dalle 21 alle 22 le giostre non si pagano. Inoltre verranno stampati 20 biglietti prendi 3 paghi 2 ovvero tre “giri” di giostra al prezzo di due

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani 21 giugno parte la stagione estiva del classico Luna Park di Viale Dello Sport.

E si comincia con una serie di offerte. Per domani, giorno dell’inaugurazione, dalle 21 alle 22 le giostre non si pagano mentre per tuta l’estate i giovedì e le domeniche farsi un giro su tutte le attrazioni costerà solo un euro.

C’è poi anche tutta un’altra serie di agevolazioni. I disabili non pagheranno mentre uno speciale sconto del 50% sarà riservato ai ragazzi dei centri estivi. Inoltre verranno stampati 20 biglietti prendi 3 paghi 2 ovvero tre “giri” di giostra al prezzo di due.

