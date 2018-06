In giunta sono due le conferme dal precedente mandato mentre in consiglio sono 4 su un totale di 11. Nascono “Assessorati Staff”

GROTTAMMARE – Nella mattinata del 20 giugno si è svolta al municipio grottammarese un’importante conferenza.

Il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, ha presentato la ‘nuova compagine del governo cittadino’. In giunta sono due le conferme dal precedente mandato mentre in consiglio sono 4 su un totale di 11: “Alcuni consiglieri si confronteranno con me e altri con gli assessori. Nascono Assessorati Staff”.

Ecco come sarà composta la nuova squadra dell’amministrazione dopo le elezioni, vinte dal primo cittadino uscente, del 10 giugno.

Sindaco Enrico Piergallini, Assessorato alla cultura.

Vice sindaco Alessandro Rocchi, Assessorato risorse e innovazione (Bilancio, Personale, Patrimonio, Innovazione tecnologica ed efficientamento, Demografici, Open data);

Assessorato Sviluppo e Promozione, Lorenzo Rossi (Turismo, Attività produttive, Vivaismo, Politiche del Mare, Politiche giovanili);

Assessorato Sostenibilità ambientale e salute, Alessandra Biocca (Ambiente, Tutela degli animali, Servizi sanitari, Attività sportive);

Assessorato Opere Pubbliche e Partecipazione, Manolo Olivieri (Gestione delle opere pubbliche, Cimitero e servizi cimiteriali, Partecipazione);

Assessorato Inclusione sociale e comunicazione, Monica Pomili (Servizi Sociali, Politiche per la casa, Pari opportunità, comunicazione);

Consigliere delegato ai rapporti con i quartieri e alla viabilità, Luigi Travaglini;

Consigliere delegato alla Pianificazione urbanistica e al Dialogo fra i popoli, Stefano Novelli;

Consigliera delegata alle Politiche scolastiche e al Consiglio Comunale dei ragazzi, Cristina Baldoni;

Consigliere delegato alle Manutenzioni e alla Sicurezza, Bruno Talamonti;

Consigliere delegato ai Progetti comunitari, Flavio Vespasiani;

Questi consiglieri collaboreranno con il primo cittadino Enrico Piergallini.

Consigliera delegata alle attività produttive, Samuela Castelletti;

Consigliere delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni;

Le due consigliere collaboreranno con l’assessore Lorenzo Rossi.

Consigliera delegata allo Sport, Alessandra Mosca. La consigliera collaborerà con l’Assessora Alessandra Biocca.

Consigliera delegata alla Partecipazione, Stefania Fares. La consigliera collaborerà con l’Assessore Manolo Olivieri.

Consigliere delegato alla Comunicazione, Jonathan David Chiappini. Il consigliere collaborerà con l’Assessora Monica Pomili.

Soddisfatto il sindaco Enrico Piergallini: “Abbiamo creato una squadra a tempo di record. Nel precedente mandato ci avevamo impiegato qualche settimana, stavolta è stato diverso in meno di dieci giorni. Abbiamo velocizzato per farci trovare pronti agli imminenti impegni estivi (Sacra 2018 alle porte) e alla manutenzione per il decoro urbano della città in vista dell’arrivo dei turisti, in molti sono già arrivati in questi giorni. Gli assessori e i consiglieri esprimo generosità e passione: elementi che saranno utili all’intera città. Abbiamo fatto tanto in questi anni ma non vogliamo fermarci, sappiamo dove migliorare”.

Il primo consiglio comunale di Grottammare si terrà il 25 giugno alle ore 18 e sarà eletto il presidente. “Abbiamo già qualche nome – afferma il primo cittadino – lunedì avverrà la nomina con l’elezione”.

Entusiasti, e anche un pò emozionati, le “new entry” dell’amministrazione comunale. In coro affermano di essere contenti e orgogliosi di poter partecipare in maniera attiva alla vita comunale, con molta responsabilità e senso del dovere.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 118 volte, 130 oggi)