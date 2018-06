Il 23 e 24 giugno si svolgerà sulle spiagge truentine il 1° Torneo “Città di Martinsicuro” che assegnerà alle squadre che scenderanno in campo punti validi per l’accesso alla finale Scudetto

Il 23 e 24 giugno si terrà, sul Lungomare Italia e il Lungomare Europa, il 1° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” valevole per il campionato italiano maschile e femminile (Serie Beach1). La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Beach Sport di Alba Adriatica con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, della Federazione Italiana Pallavolo e della FIPAV, è inserita nel calendario del Campionato Italiano di Beach Volley alla voce “Serie B1” e assegnerà punti validi per l’accesso alla Finale Scudetto.

L’evento sportivo è a carattere nazionale e richiamerà squadre da tutto il Paese con le sfide che si disputeranno con la formula di gioco a tabellone “vincenti/perdenti”. Si giocherà ad oltranza su tutti e quattro i campi da gioco, tranne la domenica dove le gare più importanti e le finali saranno disputate sul campo centrale. Potranno partecipare un massimo di 32 coppie (16 maschili e 16 femminili). Il campo centrale, più uno secondario, saranno allestiti presso lo stabilimento balneare “Uma” a Martinsicuro, gli altri due campi presso gli stabilimenti “Polvere di Stelle” e “Sabbiadoro” a Villa Rosa.

“Siamo lieti di ospitare, sulle nostre spiagge, un evento sportivo così importante che, ne siamo certi, richiamerà a Martinsicuro e Villa Rosa appassionati da tutto l’Abruzzo e dalle Marche. Il beach volley si conferma infatti uno sport in forte crescita sia nel numero di appassionati che di sportivi e auspichiamo che il Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” possa diventare un appuntamento fisso nel panorama del beach volley nazionale” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “Eventi come questo, oltre a far conoscere sempre più a livello nazionale le nostre spiagge e la nostra offerta turistica, danno una forte connotazione in ambito sportivo al nostro territorio che, per tutta l’estate, andrà ad ospitare eventi di carattere regionale e nazionale, confermando la nostra storica vocazione sportiva”.

“La “missione” della Beach Sport, società promoter dell’evento, è quella di coinvolgere personalmente gli spettatori, sia giovani che famiglie, al fine di trascorrere una divertente vacanza, lasciando in loro il ricordo di un’esperienza unica vissuta in prima persona” sottolinea Christian Di Berardino, Responsabile Eventi dall’A.S.D. Beach Sport. “La collaborazione con il Comune di Martinsicuro è nata quest’anno, per la prima volta, con una serie di incontri avvenuti tra i nostri soci e l’Amministrazione, nella speranza di ampliare il numero di manifestazioni nel 2019 ed allestire una tribuna permanente per la prossima stagione estiva. Già dai primi colloqui l’Amministrazione ha mostrato interesse e collaborazione e la Beach Sport è felice di poter andare avanti con gli impegni presi”.

L’Amministrazione truentina e la l’A.S.D. Beach Sport ringraziano gli stabilimenti balneari “Uma”, “Niky Beach”, “Polvere di Stelle” e “Sabbiadoro” per l’ospitalità.

