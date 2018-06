GROTTAMMARE – In occasione della Sacra Giubiliare 2018, il tradizionale Concerto d’Estate, “Sacra Perdonanza Giubilare per coro e strumenti” è anticipato al 26 giugno, inserito all’interno del calendario dei festeggiamenti di questa importantissima ricorrenza per la città di Grottammare.

Si svolgerà alle 21.30 presso la chiesa San Pio V e sarà protagonista la Corale Sisto V diretta dal Maestro Massimo Rodilossi con la partecipazione straordinaria all’arpa del Maestro Kevin Paolo Cardinali.

Ingresso libero.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 38 volte, 38 oggi)