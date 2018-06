Palestra in spiaggia, all’ora del tramonto: cosa c’è di meglio per concludere in maniera sana e divertente la giornata? L’appuntamento è allo Chalet Brasil, concessione numero 39 sul lungomare di San Benedetto, ogni giovedì e sabato a partire dalle ore 19,30.

L’incontro è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. La lezione è tenuta dall’istruttore Alessio Bartolini, titolare della palestra Personal di Colli del Tronto; Bartolini è un esperto istruttore di body building, personal trainer e posturologo, con riconoscimenti nel campo del pronto intervento e nell’uso del defibrillatore. Bartolini sarà affiancato da istruttori di Mixed Martials Arts (team Black Wolf MMA) e Muai Thay, strumenti di difesa personale.

La seduta si svolgerà integralmente con un circuito a tempo, e sarà basata sul boot camp, che è una variante del crossfit, basata sulla tenuta cardiovascolare eseguita con pesi e bilancieri: stacchi, military press, stacchi olimpionici, burbies, addome, addome isometrico, affondi e così via.

Primo appuntamento giovedì 28 giugno e quindi sabato 30 giugno, a seguire poi per i mesi di luglio e agosto. Per informazioni: 339.8871977. Costo partecipazione per incontro: 3 euro per gli iscritti in palestra, 5 euro per i non iscritti.

