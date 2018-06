Un’iniziativa che chiude la stagione trionfale per la società rivierasca del presidente Talamonti. La prima squadra, allenata da Morelli, ha trionfato nel girone H della Seconda Categoria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo per il primo trofeo A&C Training Srl organizzato dall’Asd Azzurra Mariner in collaborazione con gli sponsor Tresse Srl e Tabaccheria Nonno Lele al campo “Merlini” di San Benedetto.

Di fronte le compagini della categoria Juniores di Azzurra Mariner, Grottammare e Sambenedettese: quest’ultima vincitrice del triangolare.

Un’iniziativa che chiude la stagione trionfale per la società rivierasca del presidente Talamonti. La prima squadra, allenata da Morelli, ha trionfato nel girone H della Seconda Categoria al culmine di un’arrembante cavalcata nel girone di ritorno che le ha consegnato un meritato primo posto.

Lusinghiera stagione anche per i ragazzi della Juniores allenati da mister Milenati che nonostante la giovane età hanno messo in mostra un’ottima organizzazione di gioco e grandi doti individuali con giovani interessanti già in orbita della prima squadra chiudendo al quarto posto nel suo girone.

Determinante continua ad essere la fattiva e proficua collaborazione con la SS Mariner del presidente Sciocchetti che, con l’ottima struttura tecnico organizzativa e i suoi 250 iscritti, rappresenta uno dei settori giovanili con il maggior seguito nella provincia di Ascoli.

“L’Azzurra Mariner, ringraziando i suoi sponsor sempre molto vicini e presenti, quali A&C Training Srl, azienda specializzata nei servizi integrati di logistica, Tresse azienda del territorio leader nei servizi di vigilanza e sicurezza e la Tabaccheria Nonno Lele di Pino D’Angelo, confidando in una stagione sportiva 2018-19 ricca di soddisfazioni, coglie l’occasione per augurare a tutti i suoi tesserati e tifosi una buona estate” si legge in una nota.

