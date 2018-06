SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si chiude con il segno positivo, sia dal punto di vista dei numeri che per i tanti personaggi del panorama della danza nazionale e internazionale , sia da un punto di vista didattico e sia per schiera numerosissima di pubblico. Soddisfatta in pieno la direttrice artistica e didattica della scuola di danza Ballet Milo’: M° Maria Magliulo.

Ci racconta: “Tra la promozione nelle scuole primarie, laboratori , stage fuori regione ed allievi della scuola abbiamo registrato circa 450 partecipanti, un carico di disegni fatti da bambini, una miriade di ringraziamenti dei genitori, grandi soddisfazioni dei professionisti, ed un nuovo incarico importante che mi vede in un progetto con una realta’ accademica di danza classica e contemporanea. Direi il messaggio che volevamo dare quest’anno sia passato, o meglio è arrivato”.

Probabilmente merito dell’apprezzatissimo spettacolo- saggio “ il villaggio dei sogni” 1 e 2, andato in scena in due puntate: al Teatro delle Energie di Grottammare, ed il 2 il 16 giugno 2018 nella bellissima piazza Kursaal, entrambi ad ingresso libero, con il patrocinio del comune di Grottammare, Provincia di Ascoli Piceno e regione marche, ricordiamo che il Ballet Milo’ vanta anche il patrocinio del Mibac per numerose manifestazioni inerenti all’arte della danza una delle piu’ gradite il festival delle arti piceno e l’indimenticabile mostra a tema “miracula choris”. Nel balletto “ il villaggio dei sogni”: spiccano nel primo atto la danza delle fate e nel secondo atto, in cui scene sono dedicate al ballo a corte, la danza delle tre guerriere (trittico di danza contemporanea) i guerrieri bianchi , dono del Principe che si trasforma in cavalier, le fate piccole del giardino, folletti e altri personaggi fantastici i quali mettono in atto attraverso la danza classica, moderna e contemporanea uno show dal quale è impossibile distogliere lo sguardo da un punto di vista artistico e di notevole impatto estetico ed emozionale.Un racconto sotto forma di favola dove la trama è una lunga battaglia dei magici contro gli oscuri, con lieto fine e l’invito a: “Non farsi ingannare dalle apparenze poiche’ la bellezza è nel cuore”. Cio’ che cattura l’attenzione degli allievi del Ballet Milo’ che si percepisce l’energia sotto i riflettori dei piccoli e gradi ballerini, a prescindere dall’eta’ e dal percorso amatoriale o accademico, la perfezione dell’esecuzione mista a carica energetica fa pensare che a monte non è forse un semplice saggio bensi’ una ribalta per giovani talenti , o meglio un palcoscenico per talenti.

Vien da pensare senza dubbio a come concepisce la direttrice artistica Maria Magliulo la finalità degli spettacoli: “Non ho mai programmato un saggio spettacolo con l’intento di far bella figura io come insegnante o scuola, esistono altri contesti fatti da professionisti dove posso omaggiare il pubblico delle mie coreografie senza tagli, senza sbagli, con virtuosismi, per lo piu’ ai ragazzi della mia compagnia o quando sono chiamata a coreografare uno show per danzatori di livello avanzato. Qui in zona il Ballet Milo’ ed io come insegnante e quindi per i giovanissimi, per gli amatori pensiamo allo spettacolo-saggio come un’esperienza di crescita artistica sia da un punto di vista individuale sia come gruppo, l’importante è che sia un’esperienza propositiva e finalizzata al benessere artistico dei miei allievi. Sia chiaro nella nostra scuola sproniamo i miglior talenti quelli che in connubio con la mia supervisione e l’appoggio delle famiglie a non restare qui, ma a lanciarsi oltre, ad inserirsi in enti lirici, in contesti come la scala, l’opera, il San Carlo. Per dirla in breve altrimenti finirebbero per non lavorare mai come danzatori e la danza e lo scopo delle scuole di danza è essere un trampolino di lancio per la carriera di un danzatore. Io lo consiglio vivamente anche alle mie giovani allieve che vorrebbero scavalcare l’esperienza di entrare in una compagnia e mettersi subito ad insegnare. Ricordo che Bolle ha 40 anni e passa e ancora danza, meravigliosamente! Si sono un’insegnante di danza che punta a far lasciare il nido ai meritevoli li sostengo nelle audizioni e nel passaggio , passo dopo passo! Ne abbiamo di bellissimi al balletto di Roma, ed altri Enti, c’è chi è tornato indietro e chi è in partenza, ma sono esigente altrettanto anche con coloro che lo fanno al livello amatoriale: la danza è comunque passione dedizione e sacrificio e lo esprimiamo tutti in ogni singolo gesto, ricercando in tutto il suo splendore e grazia un’emozione da regalare a noi stessi e al pubblico. Il bello della danza è che ogni giorno è una nuova sfida”.

Al quanto difficoltoso descrivere tutto l’operato del Ballet Milo’ e nella figura della Maestra Maria Magliulo, cercheremo di darvi un’idea con un elenco:

Laboratorio scuole Curzi a cura di Maria Magliulo:

primaria, coreografia per il “ballo del sospiro”, ispirate ai racconti di Bice Piacentini, andato in scena al Teatro Concordia;

primaria ragnola-curzi, coreografia per “scuola di oggi scuola di domani”;

materna Togliatti, “la carica degli unicorni”;

Laboratori per “giovanissimi, parrocchia di S.Antonio” non professionisti, a cura di Maria Magliulo:

coreografia per “i 10 comandamenti” andato in scena al palariviera;

Spettacoli per allievi Ballet Milo’:

“Il villaggio dei sogni 1” teatro Energie;

“il villaggio dei sogni 2” piazza Kursaal;

“ christmas show dance” danceW.C Ripatransone;

Scuola di danza ospite, corpo di ballo Ballet Milo’ :

“Gala del musical” Monteprandone;

“show time” valtesino festa di Fatima, Ripatransone;

*Laboratorio di danza classica:

per “posturale senior” presso UTES;

*Stage di danza contemporanea, laboratorio semi-professionale coreografico a cura di Maria Magliulo:

presso scuole di danza provincia di Ascoli Piceno, Macerata, Roma, Venezia.

*Formazione avviamento alla formazione professionale:

Ben presto avrà inizio la carriera professionale di due giovani allieve che entrano in fase di diplomandi hanno già firmato un contratto con il Ballet Milo’ e parte l’affiancamento e tirocinio di almeno 2 anni con esame interno presso la sede di San Benedetto del Tronto, di cui M° Maria Magliulo è docente responsabile regionale.

Il Ballet Milo’ si ricoferma una realtà salda e radicata sul territorio che a 360° impartisce lezioni di danza classica , moderna e contemporanea in primis, non escludendo le nuovissime tendenze come l’hip hop o le storiche discipline di carattare dal tip tap, al flamenco al valzer. Un mondo di danza con percorsi accademici, amatoriali e professionali un mondo dove la magia della danza si respira dentro e fuori ogni ad ogni passo. Il tutto a cura di M° Maria Magliulo che in questo lungo anno accademico l’ha vista impegnata anche come giudice di numerosi concorsi e selezioni talenti.

A partire dal 1° luglio riaprono le audizioni per consegne borse di studio anno accademico 2018\2019, e le pre-iscrizioni per tutti.

