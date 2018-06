ACQUAVIVA PICENA – Un borgo del Piceno è pronto per la stagione estiva con una serie di eventi.

L’amministrazione comunale di Acquaviva Picena, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha organizzato un calendario per l’estate 2018 per promuovere l’immagine del paese.

Anche quest’anno torna “Acquaviva di mercoledì”, a cura dell’associazione Terraviva: accompagnerà l’estate con splendide e rilassanti serate in cui il borgo si animerà grazie al mercatino hobbisti ed artigiani, musica, street food, spettacoli, mostre, laboratori e giochi per bambini, con inizio mercoledì 4 luglio fino a mercoledì 29 agosto.

Nell’ambito delle tradizionali e storiche manifestazioni che in questi anni hanno accompagnato il periodo estivo, l’amministrazione acquavivana ha deciso di sostenere il progetto Cracking Art “Una favola contemporanea” progetto realizzato dall’Associazione Verticale d’arte, in collaborazione con l’amministrazione di San Benedetto del Tronto, che verrà inaugurata il 7 luglio, in occasione della quale la fortezza si colorerà di animali realizzati in plastica riciclata e rigenerata, fino al 30 settembre.

La notte del 14 luglio la Fortezza prenderà vita con Dj Jedi e la “Fortezza sia con te”, cena e spettacolo animeranno il luogo simbolo di Acquaviva Picena e, a seguire, il 15 luglio “Concerto di Gala dell’Opera Lirica”.

Nel lungo percorso che renderà ogni mercoledì Acquaviva Picena un piccolo gioiello, sabato 21 luglio andrà in scena “Notte divina”, alla scoperta dei prodotti enologici del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza magica lungo il centro storico acquavivano.

Il 28 luglio l’associazione Terraviva organizzerà l’annuale spettacolo teatrale La Zicagna “Pensione Castello” in Piazza San Niccolò, con buffet a fine spettacolo, un momento imperdibile in cui la cultura e l’ironia si uniscono in un particolare mix, regalando una serata di spensieratezza.

Immancabile dal 2 al 5 agosto la rievocazione storica Sponsalia che riporta Acquaviva Picena indietro nel tempo in pieno medioevo, con la rievocazione storica del matrimonio tra Rainaldo dei Brunforte e Forasteria, progetto culturale, ancor prima che semplice manifestazione, portato avanti da tanti anni con energia dall’associazione Palio del Duca, giunta alla trentunesima edizione.

L’11 e il 12 agosto la Fortezza farà da cornice a “La crolla d’oro”: manifestazione nella quale verranno assegnati dei riconoscimenti ai cittadini che hanno contribuito a valorizzare il paese di Acquaviva Picena.

La notte del 13 agosto la Fortezza tornerà a prendere vita con Dj Jedi e il “Risveglio della fortezza”, cena e spettacolo animeranno il luogo simbolo di Acquaviva Picena.

L’Associazione G.S. Acquaviva Picena organizzerà dal 8 al 15 agosto la consueta “Sagra delle lumache e degli arrosticini”, immancabile appuntamento culinario per riscoprire genuinità e sapori antichi di un tempo.

Dal 16 al 20 agosto presso i giardini De Andre’ ci sarà il primo “Fort beer festival” a cura di Arcafe Srl, festa della birra a marchio Heineken che si articolerà tra musica, spettacoli ed animazione.

Intrattenimento, tradizione ed innovazione si fonderanno in un calendario di eventi che animerà l’estate di Acquaviva Picena, rivolgendosi ad un pubblico sempre più eterogeneo, con iniziative culturali e musicali, affinché l’entroterra con il suo fascino diventi meta sempre più gradita per i turisti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)