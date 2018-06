ALBA ADRIATICA – Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, la Questura di Teramo comunica che nella mattinata di domenica 24 giugno prossimo, oltre il comune di Alba Adriatica, anche i territori dei comuni sotto elencati saranno interessati dall’attraversamento della gara ciclistica, che fa parte del “Triathlon Olimpico” con le specialità oltre indicate.

L’evento, a cui parteciperanno circa 250 atleti, si svolgerà con il seguente programma.

ALBA ADRIATICA – NUOTO

prova sul tratto di spiaggia libera antistante piazzale Rovigo (altezza tra stabilimenti “Corallo” e “Royal”): partenza della prima frazione di nuoto alle ore 08.30 e con arrivo prevedibile dell’ultimo concorrente per le ore 9.30.

ALBA ADRIATICA – CORROPOLI – CONTROGUERRA – TORANO NUOVO – NERETO – CICLISMO

Ore 08.50 – partenza da Piazzale Rovigo di Alba Adriatica del primo ciclistica, con arrivo previsto della carovana tra le ore 9.55 e le ore 11.20, nel luogo di partenza.

Le arterie stradali interessate saranno: la S.S.16/Bivio Gattopardo fino al bivio per via Ascolana; quindi via Ascolana fino al bivio con la S.P.259; quindi S.P.259 fino al bivio per Controguerra; quindi sulla S.P.4 direzione Controguerra e dopo aver attraversato l’abitato, la carovana proseguirà per Torano Nuovo sulla S.P.2, sino ad attraversare l’abitato; la corsa proseguirà sulla S.P.7 direzione Nereto, quindi Controguerra, quindi direzione mare S.P.4 e di nuovo innesto con la S.P.259 direzione via Ascolana. Da via Ascolana i ciclisti imbeccheranno la S.S.16 per entrare in Alba Adria5tica attraverso il sottopasso del “Gattopardo”, per poi raggiungere il lungomare

ALBA ADRIATICA – CORSA A PIEDI

ore 9.55 – partenza del primo atleta da Piazzale Rovigo e possibile arrivo dell’ultimo concorrente alle ore 12.30. La gara interesserà esclusivamente la pista ciclabile del Lungomare Marconi – tratto compreso tra via Olimpica e via Trento.

