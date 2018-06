Non sono mancate le snervanti attese con gli occhi puntati all’orizzonte, gli incidenti a terra per via delle forti raffiche (fortunatamente privi di conseguenze), le indecisioni circa l’uscita da parte degli equipaggi meno esperti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta ieri, 18 giugno, la prima regata dell’edizione 2018 del Trofeo Jack La Bolina e Giovanni Latini, presso il Centro Sportivo Lega Navale Italiana sul Lungomare di San Benedetto del Tronto.

Cielo sereno con sporadiche nuvole alte in transito veloce, vento fresco da nord e mare formato non hanno lasciato spazio all’immaginazione: subito si è prospettata una prova impegnativa.

Non sono mancate le snervanti attese con gli occhi puntati all’orizzonte, gli incidenti a terra per via delle forti raffiche (fortunatamente privi di conseguenze), le indecisioni circa l’uscita da parte degli equipaggi meno esperti.

Insomma, un misto di timore ed eccitazione si è respirato nell’attesa, stemperati da un buon piatto di pasta quando era ormai chiaro che la morsa del vento doveva allentare un paio di nodi per consentire uno svolgimento sereno della competizione. Nel primo pomeriggio i sempre scalpitanti giovani delle squadre agonistiche si sono precipitati a preparare le imbarcazioni al segnale di ammaino “dell’Intelligenza a terra” (la bandiera di attesa a terra che garriva nervosa dal tardo mattino), seguiti dagli equipaggi senior nel frattempo diminuiti rispetto alle iscrizioni mattutine a causa dell’orario di partenza posticipato e di alcune avarie. E così si sono “aperti i giochi”.

Alle 15:30 partenza del Giovanni Latini (giovani) e alle 15:45 del Jack La Bolina (Open) con 17 nodi di vento, raffiche fino ai 20 nodi e mare molto formato, un andamento che nella seconda metà della competizione è decisamente migliorato stabilizzandosi attorno ai 15 nodi con onda meno impegnativa.

“I nostri ragazzi come sempre ci hanno piacevolmente impressionato per intraprendenza e allegria, questi sono i risultati di una gara che i giovani della classe O’Pen Bic hanno dichiarato essere “divertente con bel mare e bel vento”: al terzo posto il tredicenne Pierantozzi Carlo Maria, al secondo posto la velista di dodici anni Rebecca Orsetti mentre si aggiudica la prima regata Giovanni Latini 2018 l’atleta di sedici anni Martina Croce, tutti della LNI di San Benedetto del Tronto” affermano dalla Lega Navale.

Per quanto riguarda la regata Open ad acciuffare il terzo posto è stato il giovane laserista Alessandro Pieroni della LNI di San Benedetto del Tronto, in seconda posizione su imbarcazione Flying Dutchman sono Stefano Carincola e Stefano Taffoni del Circolo Ragn’a Vela mentre a vincere la prima regata Jack La Bolina è Stefano Bonatti con Jacopo Ottaviani e Vanessa Tamburrini, della LNI di San Benedetto del Tronto su imbarcazione Fiv.

I vincitori in tempo reale sono stati Pietro Bovara e Gino Sulpizi su catamarano Mattia Esse Sport.

Il Consigliere responsabile del comparto Vela presso la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, Giuseppe D’Angelo, ringrazia sentitamente il main sponsor della manifestazione Sabelli, caseificio d’eccellenza marchigiana, per il suo contributo, nonché lo store Nautica Merlino di Alba Adriatica da anni partner di questo trofeo velico, la cantina D’Ercoli Daniele di Cossignano per il vino e la cantina Ciù Ciù per il gadget.

Il prossimo appuntamento è per il 29 luglio.

