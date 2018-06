Incontro in programma venerdì 22 giugno, con inizio alle 9, nell’auditorium del Comune sambenedettese per l’importante convegno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Aree gioco Pubbliche: sicurezza, accessibilità, inclusione” è il titolo dell’incontro in programma venerdì 22 giugno, con inizio alle 9, nell’auditorium del Comune di San Benedetto del Tronto. Promosso dall’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto e la sezione di Toscana Umbria Marche dell’AIAPP – Associazione di Architettura del Paesaggio, l’appuntamento vuole riunire in un confronto sereno ed aperto i principali autori e gestori delle aree gioco per offrire il panorama più aggiornato delle esigenze, delle realizzazioni e, soprattutto, dei requisiti che oggi dovrebbe avere un parco giochi.

Progettare, realizzare e, soprattutto, gestire con manutenzione e controlli un’area gioco per bambini è un processo a cui sono chiamati tecnici progettisti (spesso liberi professionisti), dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti scolastici ed aziende produttrici di strutture gioco. L’incontro si delinea come importante aggiornamento sia per i progettisti che si occupano di parchi e verde urbano e/o scolastico, sia per i tecnici dei Comuni che realizzano e gestiscono questi spazi. Inoltre, nell’ottica del superamento dei minimi standard urbanistici per spazi dedicati allo sport, relax e ricreazione, si ragionerà del ruolo che le aree gioco hanno in relazione alle nuove esigenze ed obiettivi di qualità e resilienza dei centri abitati.

Ma l’incontro è aperto a tutti: all’iter di progettazione e realizzazione di un parco di solito non sono chiamati a partecipare i principali utenti, ovvero i bambini ed i loro genitori. Molto spesso, soprattutto nei piccoli comuni, per le ridotte dimensioni delle aree, l’amministrazione si affida direttamente all’esperienza dei produttori e non sempre il risultato risponde alle esigenze e sicurezza di chi ne fruisce.

Sarà inoltre presentato Playtime, numero monografico di Architettura del Paesaggio, rivista di AIAPP Associazione di Architettura del Paesaggio che raccoglie un significativo panorama delle più recenti realizzazioni a livello internazionale

L’Ordine degli Architetti PPC di Ascoli Piceno, nell’ambito dell’attività di formazione continua, prevede una serie di appuntamenti per l’aggiornamento professionale rivolto principalmente ai propri iscritti, ma spesso coinvolgendo i tecnici degli Enti Locali e le scuole di formazione sia secondaria che universitaria.

Le Commissioni interne si adoperano per garantire l’offerta formativa su temi specifici e, in questo caso, la Commissione Paesaggio -Ambiente – Territorio ha individuato nel proprio programma di attività la specifica trattazione dei temi relativi al verde urbano, tra cui la funzione delle alberature e forestazione in ambito urbano (prossimi appuntamenti) e, nel caso del presente corso, la progettazione e gestione delle aree gioco e scolastiche per bambini e adolescenti.

Il tema è di particolare interesse anche per i dipendenti dei Comuni che sono i referenti diretti sia per la loro costruzione che per la manutenzione e garanzia della sicurezza, pertanto il corso di rivolge soprattutto a loro.

