Per ‘informare’ su conferimento rifiuti: “Quasi inutile aggiungere – dichiara in proposito il sindaco Francesco Mastromauro – che nessuno è stato incaricato di fare una cosa del genere”

GIULIANOVA – Due persone suonano al campanello identificandosi come dipendenti comunali per spiegare come deve essere fatta la raccolta differenziata mirando evidentamente ad accedere in casa.

La segnalazione è giunta oggi, 19 giugno, al Comune di Giulianova e sino ad ora riguarda un solo caso verificatosi in via Lombardi.

“Quasi inutile aggiungere – dichiara in proposito il sindaco Francesco Mastromauro – che nessun dipendente comunale è stato incaricato di fare una cosa del genere. Quindi siamo al cospetto di un tentativo di truffa, spesso perpetrato ai danni di anziani. Abbiamo subito avvertito i Carabinieri di Giulianova per cui se ci si dovesse imbattere in questi due soggetti che si spacciano per dipendenti comunali, la raccomandazione è di non farli entrare in casa per nessuna ragione e di avvertire subito i Carabinieri o le altre forze di polizia”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)