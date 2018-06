Uno degli obiettivi principali per questi ragazzi, sicuramente aumentare la sicurezza in acqua visto la zona di mare in cui vivono, favorire la pratica di un’attività motoria di base che consenta lo sviluppo di nuove competenze

GROTTAMMARE – La Nuovo Mondo Acquatico Società Sportiva Dilettantistica continua la sua veste di mediatore tra il mondo della scuola e quello del nuoto proponendo presso Grottammare Piscine percorsi didattici diversi a seconda delle esigenze della scuola. Arriva “L’acqua a scuola”.

Uno degli obiettivi principali per questi ragazzi, sicuramente aumentare la sicurezza in acqua visto la zona di mare in cui vivono, favorire la pratica di un’attività motoria di base che consenta lo sviluppo di nuove competenze a livello motorio ed espressivo. Gli obiettivi promossi con l’Istituto San Giovanni Battista si sono realizzati con la preziosa collaborazione della professoressa dell’istituto, l’insegnante di educazione fisica Tinivella Simona, e le famiglie che hanno reso possibile tutto ciò.

Le lezioni iniziate a febbraio e terminate a maggio hanno coinvolto 35 ragazzi del primo e secondo liceo e 33 ragazzi della prima e terza media, per un totale di 68 ragazzi. L’Istituto San Giovanni Battista collabora con Grottammare Piscine ormai da diversi anni dando ai ragazzi la possibilità di imparare un’attività sportiva molto importante per loro e mettendosi alla prova in una attività diversa da quelle effettuate nella palestra della loro scuola.

Auguriamo a tutti i ragazzi una buona estate al mare certi di aver acquisito con i nostri istruttori i fondamentali del nuoto.

