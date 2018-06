L’uomo era uscito di buon mattino per andare in cerca di funghi ma non aveva fatto rientro a casa ed è scattato l’allarme

ROCCA SANTA MARIA – Ricerche in corso per un anziano disperso da diverse ore tra le montagne di Rocca Santa Maria in località Riano. L’uomo, un 82enne originario del posto ma residente a Roma, era uscito di casa di buon mattino per andare in cerca di funghi, ma non aveva fatto poi rientro. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari e si è attivata subito la macchina delle ricerche che ha visto scendere gli uomini del soccorso alpino di Rocca Santa Maria, diverse associazioni di volontariato e un elicottero dei vigili del fuoco. A supporto anche i sanitari del 118 di Teramo con un’ambulanza attrezzata per un pronto intervento.

Le ricerche, coordinate dal comando dei vigili del fuoco di Teramo, andranno avanti per tutta la notte.

Seguono aggiornamenti

