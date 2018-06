LECCE – La notizia rimbalza dai quotidiani leccesi che da dopo la promozione in B è alle prese con la grana-stadio. Il Via Del Mare ha bisogno di lavori di adeguamento urgenti sia sulla Tribuna Est (che ha portato già a riduzioni della capienza) sia per quanto riguarda l’illuminazione.

E allora scrive il sito Pianeta Lecce (LEGGI QUI) la società giallorossa starebbe pensando in queste ore di traslocare al Riviera Delle Palme, almeno per le prime partite del campionato cadetto, visto che c’è la possibilità che l’impianto dei salentini non sia pronto per l’inizio della regular season.

Il club ha scritto al Comune di San Benedetto per avere in prestito lo stadio dei rossoblu visto che i giallorossi si ritroveranno, indipendentemente dalla buona riuscita dei lavori al Via del Mare, a dover indicare uno stadio di riserva alla lega. E per caratteristiche quello di San Benedetto sarebbe il più idoneo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 317 volte, 317 oggi)