SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ormai è assodato il forte legame che c’è tra un noto allenatore di calcio e la Riviera.

Parliamo di mister Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli. Il tecnico toscano è stato ‘beccato’ a passeggio per il centro di San Benedetto del Tronto il 18 giugno (nella foto in compagnia di Riccardo Di Giacinti, maestro di tennis al Circolo Maggioni). Ormai, da anni, il mister sceglie la località sambenedettese per parte delle sue vacanze.

Era anche allo stadio “Riviera delle Palme”, qualche settimana fa, per la sfida Play Off di Lega Pro tra Samb e Cosenza.

Maurizio Sarri, notizia di oggi, pare molto vicino al Chelsea. Magari il toscano si sta godendo gli ultimi giorni da “libero” prima di approdare nella realtà londinese in un’avventura molto affascinante come quella della Premier League.

