PORTO SAN GIORGIO – La Vpm Volley Angels Project ha conquistato il titolo di vice campioni regionali nella categoria under 13 femminile. Le ragazze allenate da Daniele Capriotti e Luigina Di Ventura, hanno raggiunto questo prestigioso risultato a Fermo al termine del triangolare finale che ha visto la partecipazione della Nova Volley Loreto, che alla fine conquisterà l’alloro marchigiano e del Team Volley 80 di Gabicce.

Si tratta del migliore risultato di sempre a livello giovanile, un bel regalo per i 15 anni di Volley Angels Project che conferma e corona la propria vocazione al giovanile con questa meritatissima medaglia d’argento. La giornata era iniziata con la partita con la Nova Volley Loreto (vice campioni provinciali ad Ancona) e con la vittoria del primo set per 25-23, un parziale che faceva presagire panorami molto rosei. Ma nel secondo set le ragazze allenate da Mataloni hanno saputo reagire alla grande mettendo alle corde le nostre ragazze ed imponendosi facilmente con un netto 25-14. Il terzo set (e scopriremo solo dopo di quanto fosse importante quel set) inizia con le ragazze che vanno subito avanti 6-1, ma proprio sul più bello, invece di ingranare definitivamente, le ragazze rossoblù subiscono un parziale di 14-4, perdendo set e incontro.

Nel secondo incontro la Vpm affronta il Team Volley 80 di Gabicce e dopo un inizio difficile, con un set iniziato male e finito peggio con un perentorio 14-25, inizia una lenta ed inesorabile rimonta che porta i giovani angeli a vincere il set finale per 16-14. La terza partita è stata seguita con interesse dallo staff rossoblù, pur consapevoli come ormai fosse sfumata la vittoria del titolo regionale, a causa dei due set persi con scarti molto netti. Anche quest’ultima partita si è chiusa con un palpitante 2-1 a favore di Loreto in rimonta e solo a questo punto le ragazze della Vpm hanno potuto festeggiare per un secondo posto che, sia pur con quel pizzico di rammarico, è storico e bellissimo.

«È un punto di svolta per tutto Volley Angels Project – ha dichiarato il direttore tecnico Daniele Capriotti – un punto di partenza che non arriva improvviso o inatteso. Dietro a questo lavoro c’è tutto il lavoro del nostro staff tecnico, che con pazienza, sacrificio e dedizione ha creato tanta qualità».

Queste le atlete della Vpm che hanno conquistato il titolo di vice campioni regionali Under 13: Rebecca Ciccalè, Aurora Torresi, Beatrice D’Abramo, Veronica Orsili, Felicia Casarin, Emma Massi, Federica Mozzorecchia, Veronica Maracchione, Benedetta Maria Gennari e Marta Magnaguadagno.

Questo risultato premia l’enorme lavoro svolto negli anni da tutto lo staff tecnico della Volley Angels Project coordinato da Daniele Capriotti e che si è avvalso della collaborazione di Luigina Di Ventura, Attilio Ruggieri, Daniele Ercoli, Marco Sbernini, Domenico Conforti e nella scorsa stagione anche da Stefania Troli.

