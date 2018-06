La chiamata in azzurro, per la specialità canna da riva, lo vedrà protagonista il prossimo ottobre ai campionati europei, che quest’anno si disputeranno sull’isola di Creta, in Grecia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sambenedettese Zefferino Guidi è stato convocato nella nazionale azzurra di pesca sportiva, specialità canna da riva, che nel prossimo mese di ottobre parteciperà ai campionati europei, che quest’anno si disputeranno sull’isola di Creta, in Grecia.

La convocazione da parte del Ct Redamo Ravaioli è giunta al termine del Club Azzurro di Canna di Riva 2018, svoltosi nel corso dell’ultimo fine settimana a Napoli sul molo S.Vincenzo, all’interno della base militare. La gara è stata molto combattuta e incerta, tanto che il selezionatore si è sentito in dovere di portare con sé nella competizione continentale i primi dodici della classifica individuale finale, tra cui appunto Zefferino Guidi che, va ricordato, è stato lui stesso nel passato recente il Ct di questa nazionale.

Gli altri convocati in azzurro sono Marco Meloni, Marco Rizzo, Francesco Mungai, Giuseppe Greco, Luca Poli, Alessio Alessiani, Teodoro Di Paola, Marco Bacchiani, Andrea Moscetti, Davide Mora e Alex Sottilotta. «Sono molto felice – ha dichiarato il sambenedettese al termine della gara – per questa convocazione e fin d’ora prometto il massimo impegno per dimostrare di averla meritata. Colgo l’occasione per ricordare l’ottava edizione del Trofeo internazionale di surfcasting catch and realese organizzata per sabato 23 dalla nostra società, la Apsd San Benedetto».

