Si tratta di un 43enne palermitano. I suoi movimenti sospetti erano stati notati da un cittadino nigeriano che era intervenuto ma era stato preso a pugni dal ladro. La testimonianza dell’uomo è stato fondamentale per gli agenti di polizia

PINETO – Nel tardo pomeriggio di sabato una pattuglia della polizia stradale di Pineto, dopo aver notato un uomo armeggiare vicino a una bicicletta elettrica su un marciapiede di via Gorizia, è entrata in azione. Alla vista degli agenti, l’uomo ha subito cercato di occultare in una tasca una tenaglia e una catena iniziando ad allontanarsi dalla zona, ma è stato prontamente bloccato.

Nel frattempo, gli agenti erano stati però avvicinati da un cittadino nigeriano, residente a Martinsicuro, che ha riferito loro di aver notato l’uomo, poco prima, in una strada vicina mentre stava rubando la bici di proprietà di una sua conoscente. Il nigeriano era intervenuto ma il ladro gli aveva sferrato un violento pugno all’addome prima di allontanarsi.

E’ stato così che i poliziotti sono riusciti a identificare l’autore del furto: si tratta di M.A, 43enne, palermitano, che è stato quindi arrestato per rapina impropria. La bici è stata e riconsegnata al legittimo proprietario.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)