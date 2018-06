COLONNELLA – Furto con spaccata nella notte al centro commerciale Val Vibrata: svaligiata la gioielleria D’Amante. Un colpo studiato nei minimi dettagli quello andato a segno nella notte tra domenica e lunedì quando almeno 6 uomini, tutti con guanti e passamontagna, sono entrati in azione con l’obiettivo, poi centrato, di mettere le mani sui gioielli presenti all’interno del punto vendita. Furtivamente, si sono portati all’ingresso lato sud dell’Iper e con una mazza ferrata hanno sfondato la vetrata portandosi subito nei pressi nel negozio dove, dopo aver scardinato la saracinesca, hanno fatto incetta dei preziosi presenti nelle vetrine di esposizione e, in un lampo, sono usciti dalla struttura dileguandosi a piedi per le campagne circostanti. Ingegnosamente, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e dei vigilantes, avevano preventivamente segato alcune piante di ulivo posizionando i tronchi su ambo i lati della strada che porta al centro commerciale. Sul posto sono riusciti ad arrivare comunque i carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica ma dei ladri ormai nessuna traccia. Indagini sono in corso e, in queste ore, sono al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sicurezza del centro commerciale: si cercano indizi utili per risalire alle identità dei banditi. Resta ancora da quantificare il bottino che, comunque, ammonterebbe ad alcune migliaia di euro e, da quanto si apprende, pare che il negozio fosse comunque assicurato contro i furti.

