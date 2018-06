GROTTAMMARE – Workshop dal titolo “Rappresentare la Diversità Culturale” inseriti nel progetto FAMI “PRIMM – Azione 4” per il supporto alla partecipazione associativa e rappresentanza degli stranieri residenti nelle Marche, degli immigrati, dei nuovi cittadini.

Il 22, 23 e 29 giugno prossimi organizziamo tre momenti di discussione con l’associazionismo e i gruppi informali che si occupano di diversità culturale nella Regione Marche.

Ecco dove.

Ancona 22 giugno: www.facebook.com/events/821047264772663/

Fano 23 giugno: www.facebook.com/events/175829903100944/

Grottammare 29 giugno: www.facebook.com/events/2042567919349729/

Tali attività sono il primo passo per azioni più articolate, in particolare un percorso formativi per giovani figli/e dell’immigrazione (aperto comunque a tutti) che si terrà fra settembre e ottobre: cinque forum territoriali che si terranno tendenzialmente a novembre.