SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Sabato 23 giugno, alle 21, alla Libreria Mondadori di San Benedetto, Sara Gamberini presenta il suo libro “Maestoso è l’abbandono” (Hacca Edizioni).

Interverranno Matteo Trevisani, scrittore ed editor, e Claudia Fulvi, psicoterapeuta e libroterapeuta.

“Ci sono gli amori che hanno a che fare con i percorsi, quelli che hanno a che fare con la solitudine e poi ci sono quelli che non servono a niente, gli amori altissimi”.

La veronese Sara Gamberini è in libreria con il suo romanzo d’esordio, “Maestoso è l’abbandono” (Hacca edizioni), un romanzo di de-formazione dai toni poetici e dalla lingua sofisticata.

E’ la storia di una donna che prende le distanze dal mondo, e insieme se ne sente sempre più parte. La incontriamo, dopo troppi campari e sensi di colpa, compiere un gesto semplice e contemporaneamente colossale, il lasciare un uomo al quale ha riposto la sua fiducia, mal ripagandola. Tra incantesimi, piccoli riti, scintille astrali a sostituire la psicanalisi, introspezione e conoscenza dell’altro, arriva il momento in cui innamorarsi di un uomo assurdo, poetico e scostante, ritroso e per questo salvifico. Il tutto, con un’attenzione particolare alla lingua, eterea e luminosa, alle volte sussurrata.

“[…] Una ragazzina ipersensibile che diventa adulta non attraverso le tappe prosaiche della trama visibile della vita ma attraverso i percorsi segreti del sogno, quelli che scorrono sotto le cose caricandole di simboli e possibilità, trasformando ogni cosa e salvandola dalla banalità del tempo. In fondo, come sostenevano i cinesi, non esistono passato e futuro, e dunque nemmeno separazione tra ciò che siamo stati da bambini e ciò che siamo e saremo: è solo questione di sguardo”.

Bell’esordio di Sara Gamberini, finalista al POP, Premio Opera Prima 2018.

