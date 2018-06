Un uomo, classe 1977 di San Benedetto, è stato portato in ospedale per le cure mediche dal personale sanitario del 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 17 giugno si è svolto il servizio antistrage sulle strade della Riviera.

Tre patenti di guida sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, uno dei soggetti puniti era neopatentato.

In via Trento, alle 5.30, si è verificato uno scontro fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Fermo.

Il motociclista, classe 1977 di San Benedetto, è stato portato in ospedale per le cure mediche dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

