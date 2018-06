MONTEGRANARO – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Montegranaro, durante lo svolgimento di un mirato servizio volto a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella frazione di Casette d’Ete, del comune di Sant’Elpidio A Mare, notavano un giovane che gravitava nei pressi del portone di una abitazione e con fare sospetto si guardava intorno.

Alla richiesta dei documenti da parte dei militari, il giovane iniziava ad agitarsi e a balbettare, tanto che i Carabinieri, decidevano di eseguire una perquisizione di iniziativa all’interno della superiore abitazione del giovane, luogo di residenza dello stesso.

La perquisizione dei piani primo e secondo dava esito negativo, finché gli operanti non decidevano di proseguire i controlli all’interno della soffitta. Lì rinvenivano immediatamente un armadio in tela di nylon, ove all’interno, ben illuminate con lampade artificiali ed arieggiate da una ventola, vi erano due piante di marijuana con infiorescenza. L’armadio sottile e leggero era a tutti gli effetti una serra realizzata artigianalmente per coltivare lo stupefacente. Dai controlli approfonditi poi emergeva la presenza di fertilizzanti e concimi oltre che una scatola con circa 150 grammi di foglie in fase di essiccazione.

Il giovane C.F. 30 del posto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo per la produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Ennesimo colpo dell’Arma, attenta anche al piccolo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti di ogni genere.

