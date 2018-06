I rossi dominano la semifinale contro gli “orange” di Porto D’Ascoli e sabato 24 giugno affronteranno i campioni in carica di Marina Centro per il 2° Trofeo Riviera Oggi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Marina Centro è la prima finalista. Albula Centro e Salaria si sfidano alle 18 e 30 per raggiungerla. Albula, che ha battuto ai quarti il temibile quartiere Sant’Antonio sfida Salaria che invece è arrivata a questo punto vincendo contro Ragnola. Per la finale appuntamento al 24 giugno alle 21. Finalina 3°/4° posto alle 19 e 30.

Formazioni:

Albula Centro: Luigi Urbinati, Roberto Verdecchia, Vincenzo Sciarra, Andrea Santori, Andrea Nava, Ugo Ulissi, Alessandro Gabrielli, Simone Pellegrino, Francesco Partemi, Luca Massi, Luca Tirabassi, Mathias Luchizola. Allenatore: Antonio Di Battista.

Salaria: Gabriele Marcozzi, Alessandro Palanca, Andrea Collini, Gioiacchino Menzietti, Giancarlo Buonamici, Silvio Bartolomei, Luca Scartozzi, Marco D’Angelo, Matteo Quinzi, Alessio Marcozzi, Francesco Falasca Z., Matteo Giostra; Allenatore: Alessio Marcozzi.

Arbitra Giuseppe Palestini

Risultato Albula Centro-Mare: 9-4

Marcatori: 2′ pt Urbinati (A), 8′ Nava (A), 15′ pt Partemi (A), 20′ pt Luchizola (A), 24′ pt Bartolomei (S), 3′ st Bartolomei (S), 6′ st Nava (A), 8′ st Santori (A), 9′ st Nava (A), 14′ st Urbinati (A), 15′ st Giostra (S), 20′ st Partemi (A), 24′ Marcozzi A. (S)

Ammoniti:

Espulsi: Palanca(S)

La partita

Primo Tempo

La sfida comincia subito con Albula in attacco che al 2′ passa in vantaggio, bel passaggio in mezzo all’area per Luigi Urbinati che insacca di piatto: 1-0.

Il gol di Urbinati

Al 5′ ancora Urbinati, protagonista di questo avvio, va vicino al gol col destro defilato che passa a centimetri dal palo difeso da Quinzi. Passano 30 ‘ ed è Luchizola a saggiare i guantoni di Quinzi che vola per respingergli un mancino insidioso scoccato da calcio da fermo. Albula la mette su un binario ben preciso e infatti all’8’ fa pure il 2 a 0 con un’azione simile a quella del vantaggio: stavolta però al posto di Urbinati segna Nava.

Al 15′ è già 3 a 0: Stavolta è Francesco Partemi a insaccare a differenza di Marina Centro-Mare, sembra non esserci partita fin qui. Prima della fine del primo tempo c’è spazio per altri due gol: prima Luchizola insacca il 4-0 con un bel tiro d’esterno, poi tocca a Silvio Bartolomei accorciare le distanze 4-1.

Secondo tempo

Nella ripresa Bartolomei riesce ad accorciare ancora le distanze con Silvio Bartolomei che al 3′ approfitta di un’incertezza di Ulissi e firma il 4 a 2. Ma Albula, colpita nel vivo, reagisce rimettendo la sfida sui binari del primo tempo. Fra il 6′ e il 9′ segna tre gol: doppietta per Nava e un bel gol di Andrea Santori dopo un doppio dribbling di Sciarra: 7-2.

Nelle file degli “orange” comincia a salire il nervosismo e al 14′ Alessandro Palanca si fa espellere. Approfittando del vantaggio di uomini per due minuti, Albula segna l’8° gol con Urbinati. Salaria adesso può tornare in 5 uomini e al 15′ riesce a mettere dentro l’8-3 con Matteo Giostra che entra in porta con il pallone.

La partita si avvia alla fase conclusiva e al 20′ Albula mette il 9° sigillo con la doppietta personale di Francesco Partemi. Prima della fine Alessio Marcozzi firma il 9 a 4 che chiude qui la partita. Albula vola in finale dove il 24 giugno alle 21 se la vedrà con Marina Centro.

Andrea Nava ai nostri microfoni alla fine della partita

