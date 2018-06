CONTROGUERRA – Non si ferma a un controllo dei carabinieri e riparte a tutta velocità investendone uno. Con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato arrestato dai militari della stazione di Controguerra M.B, tunisino di 32 anni, che nella tarda serata di venerdì, mentre stava per ripartire con la sua auto nel territorio di Controguerra era stato avvicinato da una pattuglia per un controllo.

Il giovane, residente ad Offida, alla vista dei militari, però, è partito a grande velocità investendo uno dei due carabinieri che era sceso per chiedere i documenti. Ne è nato quindi un inseguimento per le strade della zona e poco dopo i militari sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo. Con lui a bordo c’erano anche altri due ragazzi della zona. Durante la folle corsa si era anche sbarazzato di un marsupio con all’interno un involucro contenente 30 grammi di marijuana che è stato prontamente recuperato e sequestrato.

Il carabiniere rimasto ferito è stato poi medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero da dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni: fortunatamente è stato colpito dalla fiancata dell’auto e questo ha evitato conseguenze peggiori.

M.B ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma di Alba Adriatica e ieri mattina è comparso in tribunale a Teramo per il processo direttissimo. Qui il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il 32enne.

