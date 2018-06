SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Bene, ma non benissimo – è stato il commento dell’allenatore dei campioni d’Italia Oliviero Di Lorenzo dopo la vittoria per 9 a 3 contro Rimini il 15 giugno alla Beach Arena di San Benedetto – visto che non abbiamo giocato come sappiamo, ma noi ormai per tradizione le prime partite del campionato le stecchiamo”.

Di Lorenzo aggiunge: “Forse il buon cammino nella Euro Winners Cup ci aveva illusi, invece abbiamo sottovalutato un avversario che in campo si è dimostrato molto organizzato, chiudendosi dietro e concedendoci pochi varchi. Noi siamo stato un po’ troppo sufficienti nella gestione del gioco e nei passaggi, ma alla fine abbiamo conquistato i tre punti, che erano il nostro obiettivo”.

