ROMA – Il presidente Franco Fedeli abbastanza amareggiato ha così commentato la chiusura della trattativa con mister Zeman: “Mi ha appena riferito l’avvocato Gianni che il tecnico boemo ha rinunciato a venire alla Samb perché non se la sente di scendere in serie C (come se prima non lo sapeva dove militava la Samb. Ndr). Ci stiamo comunque rimettendoci al lavoro per trovare prima possibile allenatore e Direttore Sportivo. Anche se per quest’ultimo ruolo è veramente difficile trovare persone corrette e affidabili. Magi? È stato esonerato a Bassano per cui non ci sembra il caso”

A proposito di Ds io ritengo che suo figlio Andrea abbia le capacità e l’esperienza giusta per agire da solo in un campo così delicato. Con lui si taglierebbe la testa al toro.

“Penso anch’io che abbia acquisito nel tempo le competenze giuste. Chissà. Comunque sia il tecnico che il Direttore Sportivo dobbiamo definirli prima possibile. La cosa più saggia è ripartire da loro prima di mettere le mani su tutto il resto”

A presto presidente.

