GROTTAMMARE – “Solidarietà e Partecipazione” e “Città in Movimento” invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica 17 giugno dalle ore 18.30 alle ore 21 alla Festa per la rielezione del Sindaco Enrico Piergallini presso l’Area Verde – Foce del Tesino.

Il pomeriggio sarà aperto dalla Mus.E street band, a seguire la voce di Daniela Agostini e Piergiorgio Cinì, le risate di Angelo Carestia, il ritmo coinvolgente degli Alice e i Baccalà; per i più piccoli truccabimbi e i trampolieri e infine un’area ristoro curata dal Ristorante pizzeria Papillon e dalla Cantina Carminucci.

“Una festa all’insegna della socializzazione, dell’amicizia, della musica, dell’arte e della cultura incorniciata dal verde del prato e dal blu del mare: il miglior modo possibile per dare inizio a questa nuovo quinquennio amministrativo” affermano le due liste vincitrici.

Dichiara Enrico Piergallini: “Vogliamo ringraziare la città per lo straordinario segno di affetto e la grande fiducia che ci ha donato confermandoci alla guida di Grottammmare per i prossimi cinque anni. Sarà una bella festa: divertente e soprattutto per tutti anche per coloro che hanno sostenuto o si sono impegnati in altri progetti diversi dal nostro: come sempre, d’altra parte rappresenteremo tutta la città”.

