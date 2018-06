Contiene, infatti, gli impegni che gli organizzatori si assumono in merito alla corretta gestione dei centri, nell’ottica di garantire un servizio di qualità adeguato

GROTTAMMARE – E’ stato sottoscritto anche quest’anno il Protocollo d’intesa che garantisce la qualità dei Centri estivi per bambini a Grottammare. L’incontro è avvenuto venerdì 8 giugno, nella Sala di Rappresentanza, tra i rappresentanti comunali e i referenti dei 4 centri che organizzano e gestiscono l’animazione estiva sul territorio comunale: Cooperativa sociale sportiva dilettantistica “Polisportiva Gagliarda”, Cooperativa sociale sportiva dilettantistica “Sport è festa”, Cooperativa sociale “Capitani coraggiosi” e Ssd Grottammare Piscine.

Il documento da quattro anni regola il rapporto tra il Comune e i privati titolari dei centri estivi. Contiene, infatti, gli impegni che gli organizzatori si assumono in merito alla corretta gestione dei centri, nell’ottica di garantire un servizio di qualità adeguato a offrire esperienze ludico-ricreative sicure e sorvegliate per i bambini, con il coinvolgimento di personale qualificato e l’uso di spazi idonei, in modo da rispondere positivamente al concreto bisogno sociale delle famiglie impegnate nel lavoro.

I pilatri dell’accordo sono contenuti negli articoli 4 e 5, che trattano rispettivamente i “Requisiti dei soggetti aderenti” e gli “Impegni dei soggetti aderenti”.

In generale, l’offerta dei Centri estivi di Grottammare si basa su sport, escursioni e attività ludico ricreative:

-Grottammare Piscine svolge il centro nel complesso natatorio di via della Fratellanza, per 8 settimane: è iniziato l’11 giugno e terminerà il 3 agosto;

-la Polisportiva Gagliarda svolgerà il centro fino al 14 settembre: fino alla fine di giugno le attività si terranno in piazza Capponi (area Ex Ferriera), mentre dal 2 luglio al 7 settembre nella scuola di via Alighieri (quartiere zona Ascolani);

-Sport è festa svolge il centro negli spazi parrocchiali della chiesa Gran Madre di Dio per 8 settimane: partirà il 18 giugno per chiudere il 10 agosto;

-Capitani Coraggiosi svolgerà il centro dal 9 luglio al 3 agosto nella scuola di via Marche (quartiere Ischia I).

