COLONNELLA – Ennesima tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da una pala meccanica. E’ successo nella mattinata all’interno della Stam, azienda di fertilizzanti situata in contrada Vallecupa di Colonnella. Per cause ancora in via di accertamento, Aldo D’Agostino, operaio 62enne di Canzano, mentre si trovava in uno dei capannoni insieme a un collega, è rimasto schiacciato da una pala meccanica che era in azione mentre stava passando. L’uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri della locale stazione che stanno ora tentando di ricostruire la vicenda. La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)