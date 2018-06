Il tecnico boemo, l’anno scorso al Pescara e in passato allenatore di Foggia, Lazio, Roma e altre squadre, è in pole position per diventare il nuovo mister

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sono nuovi sviluppi sul possibile nuovo allenatore dei rossoblu nella stagione 2018/19.

E che sviluppi: favorito per la panchina della Samb è Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, l’anno scorso al Pescara e in passato allenatore di Foggia, Lazio, Roma e altre squadre, è in pole position per diventare il nuovo mister.

Franco Fedeli, patron della Samb, contattato al telefono da Riviera Oggi, conferma l’interessamento: “Oggi pomeriggio incontreremo Zeman (n.d.r. e probabilmente il suo entourage) a Roma e vedremo cosa succederà”.

Sono attesi, quindi, nuovi dettagli sul possibile approdo in Riviera di un tecnico navigato e noto in tutto il mondo per il suo stile in campo e fuori.

