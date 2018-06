SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La fiaccola dell’edizione 31 della Ragnoliade sta per accendersi. Dal 7 al 21 luglio a Ragnola torna la kermesse ludico sportiva nata negli anno ’80 in seno alla Parrocchia Sacra Famiglia di Ragnola che vede l’organizzazione dell’asd “Amici della Ragnoliade” in partnership con Avis San Benedetto del Tronto, gli Istituti comprensivi di San Benedetto Centro e Sud, il comitato di quartiere Ragnola ed il patrocinio dalla città di San Benedetto del Tronto.

La Ragnoliade è la manifestazione più longeva del quartiere, esempio di collaborazione tra associazioni, istituzioni, famiglie, volontari, comitato di quartiere per la formazione e crescita all’insegna della sportività e della solidarietà.

Protagonisti della manifestazione piccoli atleti dai 6 ai 14 anni (nati tra 2004 ed il 2012) che si sfideranno nelle discipline della corsa veloce, salto in lungo, staffetta a squadre presso la pista di Atletica Leggera, calcio maschile e volley femminile presso il campo parrocchiale della Sacra Famiglia, intitolato a Domenico Mozzoni. La 31 edizione porterà con sé nuove idee ed iniziative per la gioia dei bambini.

Le gare saranno precedute dalla fiaccolata tedoforica per le vie della città domenica primo luglio dalle ore 20,30 con partenza presso la Chiesa della SS. Annunziata (luogo di culto più antico di Porto d’Ascoli), transitando per Piazza Cristo Re, in collaborazione con i rispettivi parroci, fino ad illuminare la chiesetta di legno in via dei mille, prima della Santa Messa celebrata dal Parroco don Francesco Ciabattoni alle ore 21,30.

È possibile iscrivere i bambini nati tra il 2004 e il 2012, presso:

la Barberia “Middio” in via Cesare Luciano Gabrielli,100 aSan Benedetto del Tronto (dal martedì al sabato);

“Glam”, via del Mare,152 aSan Benedetto del Tronto (dal lunedì alla domenica);

Termine ultimo: 29 giugno.

