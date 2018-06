MONTEPRANDONE – Dopo il Sold- Out del 1 giugno a Grottammare, mercoledì 27 giugno all’Auditorium Pacetti di Monteprandone alle ore 21,30 torna il grande Roberto Pomili con il suo trio e il suo nuovo format “Summer & music Dance Fest”, gli chiediamo informazioni, e ci risponde sorridendo: “La mia musica? E’ una miscela di esperienza vissuta in giro per il mondo dove si incrociano diverse culture, le mie composizioni sono un mix di musica scoppiettante, tra il jazz- soul , tango e musica gitana anche con ritmi pop, lo spettacolo dei miei concerti non nasce da effetti speciali, ma dai musicisti presenti sul palco”.

Da una parte si alterna come solista al contrabbasso insieme alla violinista Diana Eibuschitz (che collabora tuttora con Zucchero) accompagnati al pianoforte da Enrico Angelozzi e dall’altra potrete vedere le coreografie acrobatiche della grande ospite, la pole dancer più’ famosa Anna Konovets che ha mandato in delirio Gerry Scotti , Maria De Filippi e gli altri della giuria con il suo talento nel programma Italia’s Got Talent, diretto da Belen Rodriguez su canale 5, un punto d’incontro tra musica e acrobatic – dance due discipline che diventano protagoniste.

Tanti sono gli autori che interpreteranno, da Bregovich, a Piazzolla, poi ci saranno anche le stupende composizioni di Pomili, il resto sarà una sorpresa come lui sa fare, tutto e’ pronto.

Posto unico non numerato – 15 euro – INFO – 3347521407

PREVENDITE PRESSO:

GROTTAMMARE

Tabaccheria Marchionni – 0735.581318

Cafe’ del Mar – 0735.633415

Caffe’ Carducci – 0735.593417

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Caffe’ Sambit – 0735.363073

Caffe’ Braccetti – 0735.586245

Tabaccheria Floppy – 0735.585115

Caffe’ Florian – 0735.584096

Caffe’ Sciarra – 0735.587312

Vendita on-line presso www.diyticket.it

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)