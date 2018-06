Si sono cimentati in un vero e proprio spettacolo per concludere al meglio la stagione sportiva che ha dato numerosi frutti e grandi soddisfazioni agli atleti e alle loro famiglie

MARTINSICURO – Il 13 giugno, al Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, gli allievi e le allieve della società sportiva di ginnastica e danza, Spes, con il patrocinio del Comune, si sono cimentati in un vero e proprio spettacolo per concludere al meglio la stagione sportiva che ha dato numerosi frutti e grandi soddisfazioni agli atleti e alle loro famiglie. Una ricca cornice di pubblico attento e partecipe ha accompagnato le coreografie curate nei dettagli e piene di significato.

Il senso più profondo del saggio conclusivo è stato espresso nel finale con la canzone “La cura” di Battiato.

La presentatrice Sara Palladini ha sottolineato l’importanza del messaggio che si è voluto trasmettere.

Amare, proteggere, prendersi cura dell’altro. Camminare accanto a chi portiamo nel cuore senza evitargli delusioni e fatiche ma sostenendolo con forza. È questo l’invito e allo stesso tempo l’augurio che la Spes ha voluto inviarci utilizzando questa meravigliosa canzone, che è al tempo stesso una poesia ed una promessa, come colonna sonora dell’ultima esibizione prima del gran finale in cui i ragazzi e le ragazze della società ci hanno salutato immersi in un tripudio di colori ed intense emozioni.

Lo staff composto dalla presidente della società, Cinzia Sorgi, i tecnici, Monia Marcattili, Javor Palachev e Barbara Muziani per la ginnastica ritmica, Alessia Pallottini per l’hip pop, Bi Boy Raffa per la break dance e Cristina Capitani per la Ludodanza insieme ai bravi collaboratori, Jasmine Scartozzi, Antonella Bianconi, Serena Marconi, Alice Cimoroni, Daniela Cipollone vi aspetta a settembre per ricominciare, pieni di entusiasmo, una nuova avventura.

