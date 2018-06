SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno la Compagnia Teatrale “Gli O’Scenici” di Marco Trionfante, la Compagnia “Settemmezzo”, l’Associazione Antoniana Eventi e il Comitato di Quartiere Sant’Antonio, con il patrocino del Comune di San Benedetto del Tronto, della provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, organizzano il Festival Nazionale del Teatro “E…state a San Benedetto del Tronto”.

La rassegna si svolgerà nel Parco Karol Wojtyla, adiacente il comune di San Benedetto del Tronto, nelle serate: 15, 22, 29 giugno e 6 luglio alle ore 21,30.

Parteciperanno compagnie provenienti da diverse città italiane.

Ricordiamo che le serate sono aperte a tutti e sono gratuite e questo perché l’obiettivo degli organizzatori è quello di “portare il teatro ala gente e accendere la passione per quest’arte che racchiude sempre più la metafora della vita e arricchisce gli animi sia da un punto di vista culturale che sociale”.

Ricordiamo anche che, dalle 19.30, per chi volesse cenare, saranno aperti degli stands gastronomici a cura del Comitato di Quartiere Sant’Antonio e Antoniana Eventi grazie all’impegno e alla dedizione dei rispettivi presidenti: Pietro Colucci e Renato Ceccarelli.

Le serate:

venerdì 15 giugno la “Ribalta Picena” CHELLE CHE NEN FA ‘NA MATRE…!”;

venerdì 22 giugno compagnia “Il teatro dei Picari” “CHI LA VO’ SE LA PIJA”;

venerdì 29 giugno “Compagnia dei teatranti” “LA FARSA DI MASTRO AGOSTINO”;

venerdì 6 luglio Compagnia Settemmezzo “UNA MOGLIE DA TRE MILIONI”.

Anche per questa estate San Benedetto del Tronto ha offerto e continuerà ad offrire ai suoi cittadini e ai tanti turisti, eventi e serate indimenticabili, grazie al cuore e all’ impegno dei suoi abitanti, che sia come artisti, che come cuochi, che come spettatori si uniscono in iniziative encomiabili e di valore come questa e il successo è garantito

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 54 volte, 54 oggi)