FERMO – Dalle ore 10 alle ore 13 di venerdì 15 giugno il Sulp (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia) di Ascoli e Fermo, unitamente ad una rappresentanza locale e regionale di colleghi, effettuerà un sit-in con volantinaggio davanti alla Prefettura di Fermo, per sensibilizzare le Istituzioni e la cittadinanza sui ritardi che si stanno registrando, in ordine alla dotazione di mezzi e uomini, per far funzionare la costituenda Questura e la futura Sezione Polstrada di Fermo.

“Ritardi che incideranno sui diritti dei poliziotti e sulla sicurezza dei cittadini della provincia di Fermo” si legge in una nota dell’associazione.

