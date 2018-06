La rock band ascolana sarà protagonista in tre appuntamenti sulla costa Adriatica. Per gli amanti della musica dal vivo, eventi da non perdere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un “tris d’assi” da giocare nelle mani dei Distretto 13, che nel weekend centrale del mese di giugno si esibiranno a Porto San Giorgio, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Venerdì 15 giugno alle ore 21 la rock band ascolana salirà sul palco de “Il Bello della Musica”: la kermesse organizzata dall’agenzia Event prenderà avvio da Porto San Giorgio e porterà nel centro cittadino due giorni di festa a 360° con musica dal vivo, dj set, street food e angoli bar. Il format, rinnovato e perfezionato ospiterà i Distretto 13 a partire dalle ore 21 su un nuovissimo palco mobile appositamente allestito su truck per uno spettacolo che tra giochi di luce, led-wall e musica dal vivo, si preannuncia davvero esaltante.

Sabato 16 la band farà il bis e si esibirà, per la prima volta, presso l’American Bar dello chalet “Da Fabrizio” di Grottammare (concessionaria 22). La nuova gestione dello stabilimento ha voluto arricchire la propria offerta estiva con diverse proposte di intrattenimento e una di queste serate è stata affidata alle energiche cure del rock dei Distretto 13. “Impiegheremo, come sempre, tutto il nostro impegno – afferma Tony Ciarrocchi -E considerando che praticamente è il nostro esordio in questa location, non escludo che si possa riproporre (in via del tutto eccezionale) qualche pezzo che attualmente è fuori dalla consueta set-list”.

Per chiudere nel migliore dei modi questo intenso weekend di rock’n’roll non poteva esserci situazione migliore del 4° American Muscle Legend: dalle ore 16.30 di domenica pomeriggio infatti, i Distretto 13 saranno all’opera in piazza Giorgini di San Benedetto del Tronto in occasione di un fantastico raduno di auto americane. Nell’edizione 2018, oltre alle vetture d’oltreoceano si potranno ammirare anche meravigliosi e rari esemplari di Porsche che si affronteranno in una sfida virtuale tra auto da sogno. L’evento, avrà inizio alle 9.30 del mattino e insieme alle auto porterà in piazza Giorgini ospiti d’eccezione, pin-up girls e dalle 16.30 il rock-party dei Distretto 13.

Un weekend davvero allettante per gli amanti della musica dal vivo.

