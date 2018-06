Il personale sanitario del 118 si è recato sul luogo in ambulanza per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Lo scontro ha creato non pochi disagi alla circolazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 14 giugno.

Sulla Statale 16 a San Benedetto, poco dopo il cineteatro Concordia in direzione sud, si è verificato uno scontro fra auto e scooterone: le cause sono in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Il personale sanitario del 118 si è recato sul luogo in ambulanza per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte.

Lo scontro ha creato non pochi disagi alla circolazione: traffico intenso in quel tratto.

